Equitazione: League of Nations, cinque binomi azzurri a Ocala

La rappresentativa sarà completata dal Tecnico Selezionatore Marco Porro, dal Capo Equipe Elisa Solerio e dal veterinario di squadra Ugo Carrozzo. Dopo quello di Abu Dhabi di febbraio, lo CSIO5* di Ocala è il secondo appuntamento della seconda stagione della Longines League of Nations, circuito nel quale l'Italia è tornata a far parte quest'anno. In calendario ci sono poi gli CSIO a cinque stelle di Rotterdam (Olanda) dal 19 al 22 giugno e St Tropez-Gassin (Francia) dal 17 al 21 settembre) e la finale di Barcellona, in Spagna, programmata dal 2 al 5 ottobre. Al massimo circuito delle Coppa delle Nazioni prendono parte dieci nazioni: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Usa e Germania, vincitrice dell'edizione 2024.