Vuelta: rubate nella notte bici Team Visma-Lease a Bike

Brutto risveglio per la Visma Lease a Bike, squadra del danese Jonas Vingegaard, leader della Vuelta 2025 scattata quest'anno dal Piemonte. Nella notte sono state rubate oltre una decina di biciclette della formazione olandese. "Ieri sera, il camion dei nostri meccanici è stato scassinato e diverse bici sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia completamente preparata per la terza tappa. La polizia ha avviato un'indagine sull'incidente", fa sapere il team olandese.