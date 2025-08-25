Tiro: morto in combattimento Khabarov, pluricampione Ucraina

E' morto combattendo al fronte "mentre difendeva l'Ucraina dagli invasori russi" Oleksii Khabarov, specialista del tiro a segno e pluricampione nazionale del suo paese, in particolare nella specialità della carabina 10 metri. La notizia della sua morte è stato data dal comitato olimpico ucraino, con il quale Khabarov, che aveva 31 anni, collaborava non solo come atleta ma con in iniziative di vario tipo, e poi confermata dalla Issf, l'ente mondiale del tiro. "Un'altra grave perdita per l'Ucraina - è scritto nella nota del comitato olimpico ucraino -. Mentre difendeva la Patria, Oleksii Khabarov, Maestro dello Sport dell'Ucraina, atleta di spessore internazionale, fondatore del club di tiro Phoenix presso il Liceo Professionale Superiore e detentore di numerosi record nazionali, è stato ucciso. In passato aveva ricevuto una borsa di studio dalla nostra sezione, in quanto organizzatore di numerosi eventi sportivi, e perché ha avvicinato i bambini allo sport e li ha ispirati con il suo esempio. Era un vero patriota e un uomo coraggioso che ha donato la cosa più preziosa, la sua vita, per la libertà dell'Ucraina". "Oleksii non dovrebbe essere ricordato solo per il suo amore per lo sport, ma anche per la sua passione nel sostenere le nuove generazioni - è invece il commento del presidente dell'Issf, Luciano Rossi -. Il suo lavoro presso il Phoenix Shooting Club e il Comitato Olimpico Nazionale dell'Ucraina avrà un impatto duraturo sui bambini che ha ispirato: un dono inestimabile. E dovrebbe essere ricordato anche per il suo sacrificio - aggiunge Rossi -: era un atleta d'élite che ha interrotto la propria carriera per difendere il suo Paese e rimarrà per sempre nei cuori e nei ricordi del popolo ucraino. Da parte nostra, continuiamo a sostenere l'Ucraina in questo periodo di grande dolore".