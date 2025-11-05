Comune di Pisa, 1063AD e Trio Events insieme per la XXVI Maratona e Mezza Maratona

«Continuiamo a operare con il massimo impegno, - dichiara il presidente di Pisamo Alberto Giovannelli - anche alla luce della nuova investitura affidataci dall’Amministrazione comunale, che prevede il coinvolgimento nell’organizzazione di eventi e spettacoli e un costante supporto alle scelte strategiche del Comune. È motivo di orgoglio, dunque, affiancare l'amministrazione nella programmazione di queste iniziative, soprattutto in manifestazioni che registrano una crescente partecipazione di cittadini, turisti e visitatori stranieri, in linea con gli obiettivi di attrattività su cui la città sta investendo. Siamo felici di far parte della macchina organizzativa di un evento di così grande interesse, dato che lo sport, oggi riconosciuto dalla Costituzione come diritto di ogni persona, rappresenta un valore sociale e formativo fondamentale. Competizioni sportive come la Maratona di Pisa sono iniziative in cui agonismo e partecipazione convivono e che rappresentano per noi un’ulteriore occasione per contribuire con entusiasmo e spirito propositivo alla realizzazione di progetti in grado di coinvolgere sempre più partecipanti tra cittadini e turisti».