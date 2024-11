Derisa a Giochi Parigi, australiana Raygun lascia la breakdance

'Raygun, docente universitaria di 37 anni, è stata ridicolizzata da alcuni e acclamata da altri per la sua originale performance che non le ha permesso di vincere nessuno dei suoi tre scontri diretti con le altre B-Girl. Le mosse di Raygun, che tra l'altro ha imitato i salti di un canguro, e la tuta verde che indossava invece di abiti alla moda urbana, sono stati parodiati in tutto il mondo, anche dal conduttore televisivo americano Jimmy Fallon.