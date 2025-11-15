Davis, Abodi: "Le assenze pesano, ma Sinner e Musetti amano l'Italia"

"Pesano entrambe, sia l'assenza di Musetti che quella di Sinner". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a Sky Tg24 parlando delle assenze dei due azzurri in Coppa Davis. "C'è rammarico che è testimoniato dai ragazzi che hanno fatto delle scelte che vanno rispettate - ha aggiunto -. Non è semplice perché la maglia azzurra ha un valore supremo. Forse le rinunce sono arrivate un po' tardi, troppo vicine a coppa Davis. Ma qualche volta capita di doversi fermare. Sono due ragazzi che hanno dimostrato di amare la Coppa Davis e l'Italia, se hanno detto che non ce la fanno dobbiamo capirli".