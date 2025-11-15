Logo SportMediaset

ATP Finals: domani al via la vendita biglietti per l'edizione 2026

15 Nov 2025 - 14:20
© Getty Images

© Getty Images

In attesa di scoprire chi saranno i campioni che alzeranno il trofeo di maestro dei maestri nel doppio e nel singolo, è già tempo di pensare ad assicurarsi un biglietto per le prossime Atp Finals. Domani, al termine della finale di singolare all'Inalpi Arena, indicativamente intorno alle ore 20, apriranno le vendite per l'edizione 2026 del torneo che chiude la stagione tennistica internazionale. Anche quest'anno Fitp ha deciso di partire con una fase di prelazione dedicata ai tesserati per valorizzare chi sostiene quotidianamente la crescita del movimento. Dal 16 al 23 novembre. Atleti, soci e tesserati Gold potranno acquistare in anteprima biglietti e abbonamenti con una serie di riduzioni. Per i ticket singoli -20% per atleti agonisti e non agonisti e per i tesserati Gold e -10% per i soci, per gli abbonamenti -5% per atleti agonisti e non agonisti, tesserati Gold e Soci. La vendita libera per tutto il pubblico partirà lunedì 24 novembre alle ore 1600. Tutte le informazioni e le modalità di acquisto saranno disponibili sul sito ufficiale fitp.it e sui canali dedicati all'evento. 

