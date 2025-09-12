Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Da riders night a fan zone, MotoGp a Misano corre 'fuori pista'

12 Set 2025 - 22:25

Semaforo verde per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 12 al 14 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Come da tradizione, l'adrenalina non si limiterà alla gara in pista, ma invaderà tutta la riviera romagnola con una serie di eventi targati Red Bull. Esperienze immersive, show freestyle, musica e divertimento trasformeranno Riccione, Rimini e Misano nel cuore pulsante della Motor Valley. I motori iniziano a scaldarsi giovedì 11 settembre a Riccione, in Viale Ceccarini, con l'apertura della Red Bull Riders Night: dalle 20:00, un mix esplosivo di simulatori, contest e musica dal vivo. Alle 22:00 e poi di nuovo a mezzanotte, il pubblico potrà assistere a due spettacolari freestyle show con Aras Freestyle, Adrian Guggemos e il RipKick Bike Show Team e Talaria con una moto elettrica. Il giorno successivo, venerdì 12, la Red Bull Riders Night si sposterà sul lungomare di Rimini, sempre a partire dalle 20:00, con un nuovo appuntamento serale di freestyle. Al Misano World Circuit, invece, per gli amanti delle due ruote firmate KTM, partirà la KTM Orange Parade 2025, la parata ufficiale guidata da Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales: oltre 400 motociclisti in pista per formare un'unica onda arancione. Nel weekend, la Fan Zone del Misano World Circuit si trasformerà nel cuore pulsante del divertimento targato Red Bull. Sarà, infatti, presente una Sport Area, dove gli spettatori potranno rilassarsi e divertirsi con attività gratuite di volley, basket, bowling, ping pong, calcio balilla, teqball e con il Playstand ufficiale di MotoGP. Da segnalare anche i due imperdibili appuntamenti firmati Nameless Festival: sabato 13 settembre, a partire dalle 19:00, spazio al Nameless Party, con DJ set di Afrojack allestito nell'area Misanino. Infine domenica, al termine di tutte le attività in pista (gara Moto3 alle 11:00, seguita dalla Moto2 alle 12:15 e dalla MotoGP alle 14:00), sarà il Red Bull Summer Vibes a concludere in grande stile un weekend all'insegna dei motori con chiusura alle ore 20.00. A sostenere Red Bull in questa full immersion di motori, musica e spettacolo sarà Fastweb, official partner dell'evento. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

I più visti di Altri Sport

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:25
Softball: Europei, Italia travolge 8-1 Gran Bretagna, finale a un passo
22:25
Da riders night a fan zone, MotoGp a Misano corre 'fuori pista'
21:24
In Basilicata un week-end tra turismo e basket in rosa
19:23
Padel: Euro Cup, i 16 convocati azzurri per Final Eight a Cadice
18:23
Sci: Della Mea terza nello slalom di South America Cup