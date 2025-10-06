Curling: Stu Sells Toronto Tankard, le azzurre si fermano ai quarti

La squadra italiana femminile di curling ha giocato in Canada lo Stu Sells Toronto Tankard, torneo di caratura internazionale ospitato dalla capitale dell'Ontario. Il team formato da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Asd Dare Plus), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) aveva concluso il round robin con un bilancio di due vittorie in tre partite. In virtù del particolare format dell'evento, che segue il sistema del Triple KO, nel primo match dei play-off la compagine tricolore si è trovata nuovamente di fronte alle sudcoreane del Team Ha, dalle quali era stata sconfitta nell'incontro d'apertura. Le azzurre si sono prese la rivincita, superando le asiatiche con il punteggio di 8-5, guadagnandosi così l'accesso ai quarti di finale. Qui, la rappresentativa italiana ha affrontato per la terza volta proprio il Team Ha. La partita ha però avuto esito opposto rispetto a quella precedente, terminando con il punteggio di 4-7 in favore delle coreane, per la verità impostesi solo all'ultimo end dopo un match molto equilibrato.