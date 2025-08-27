Rugby, Nuova Zelanda in lutto: morto a 39 anni ex flanker Christie

Lutto nel mondo del rugby neozelandese è in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'ex flanker degli Highlanders e della nazionale Maori, Shane Christie. E' stato trovato senza vita a soli 39 anni. Una promettente carriera interrotta da ripetute commozioni cerebrali che lo hanno portato a soffrire di perdita di memoria e mal di testa. La sua morte improvvisa ha riportato alla luce la verità più scomoda del rugby, quella dei concussion. Nel 2017-18, la sua carriera era finita, non per l'età o la forma fisica, ma proprio a causa di ripetute commozioni cerebrali che lo avevano lasciato alle prese con mal di testa, vuoti di memoria, vista offuscata e difficoltà di linguaggio. Nel 2023 aveva ricordato la sua prima commozione cerebrale avvenuta da adolescente e ha descritto di aver subito commozioni cerebrali tre o quattro volte nell'arco di sei settimane durante la stagione del Super Rugby 2016. Christie fu uno dei fondatori della Billy Guyton Foundation, che aiuta i giocatori con commozioni cerebrali.