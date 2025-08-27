Atletica, a Zurigo Lyles sfida anche la pioggia: "Farò come Bolt"

A Losanna, "ho avuto una pessima partenza, con un pessimo tempo di reazione, questo è l'unico motivo per cui ho saltato la gara e la pioggia non ha cambiato molto". Domani a Zurigo, Lyles, medaglia di bronzo olimpica nei 200 metri, affronterà il botswano Tebogo in un test su chi sia il favorito da qui a Tokyo. "Non appena Noah è qui, tutto diventa improvvisamente molto più stressante - ha ammesso il campione olimpico in carica della distanza - so che devo dare il meglio di me stesso, mentre con gli altri do meno. Ma i Campionati del Mondo si avvicinano, dobbiamo gareggiare", senza più nascondersi.