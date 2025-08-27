F1, a Monza arriva la Racing Week di Red Bull

Eventi a Monza aperti a tutti

Dal 3 al 7 settembre, nel centro di Monza, il pubblico potrà immergersi in esperienze uniche firmate Red Bull. Piazza Trento & Trieste, Boschetti Reali, Passerella dei Mercanti, Area Cambiaghi e Piazza Largo IV Novembre saranno i luoghi in cui sarà esposta una vera macchina di Formula 1 Visa Cash App posizionata su container scenografici. Per il pubblico sarà possibile vivere in prima persona l’emozione adrenalinica di guidare una potente monoposto Red Bull Racing sui circuiti più famosi grazie a simulatori di guida, mentre gli allestimenti ispirati ai celebri paddock ricreeranno l’atmosfera roboante e carica di energia del Grand Prix.