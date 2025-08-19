Pugilato: Chavez jr deportato e poi arrestato in Messico

L'ex campione del mondo dei medi Wbc Julio Cesar Chavez Jr., 'figlio d'arte' dell'ex fuoriclasse JC Chavez, campione in tre diverse categorie di peso, è stato arrestato in Messico dopo essere stato espulso dagli Stati Uniti per rispondere di accuse legate al traffico di droga. Lo hanno reso noto le autorità messicane. Secondo le informazioni contenute nel Registro Nazionale delle Detenzioni del paese, Chavez è stato consegnato ieri mezzogiorno e poi trasferito in una prigione nello stato di Sonora, nel nord-ovest del Messico. "È stato espulso", ha detto la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum, aggiungendo che nei confronti di Chavez jr, accusato di essere coinvolto nella criminalità organizzata e nel traffico d'armi, era stato emesso un mandato di arresto in Messico.