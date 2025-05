CSI Milano: tre milioni di ore di volontariato per lo sport che costruisce comunità

“Nell’immaginario collettivo – spiega Massimo Achini, presidente del CSI Milano – lo sport in oratorio è considerato ancora con simpatia, come un’esperienza di “Serie B”. Nulla di più falso. I numeri del 2024 dimostrano che oggi lo sport in oratorio è una delle eccellenze assolute del sistema educativo e sportivo del nostro territorio. Siamo un’associazione in crescita continua, sostenuta da un vero popolo: quello delle società sportive degli oratori e delle periferie, che ogni giorno produce bene educativo in quantità straordinaria. Il nostro obiettivo non cambia: fare dello sport uno strumento di educazione alla vita e di costruzione di comunità. È su questo terreno che vogliamo continuare a fare la differenza”.