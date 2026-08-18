Cricket: en plein dell'Italia in Tanzania, cinque vittorie di fila

Gli azzurri del cricket superano i padroni di casa della Tanzania per 8 wickets, concludendo con la quinta vittoria in cinque partite la tappa della ICC Men's World Cup Challenge League B, dove hanno ottenuto l'accesso alla fase successiva del percorso di qualificazione alla World Cup 2027 col primo posto finale. La Tanzania viene fermata a 142 runs in 37.3 overs, mentre l'Italia guidata da John Davison risponde con grande autorità, raggiungendo 143/2 in appena 25.5 overs. Grande protagonista Akash Waduwalage, autore di 5 wickets concedendo appena 21 runs in 9.3 overs, una prestazione che gli vale il riconoscimento di Player of the Match.