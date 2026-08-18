L'ultima corsa di Varenne: il record al contrario del 2002 (come all'esordio)

18 Ago 2026 - 15:25
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Varenne nel 2002 © afp

Varenne nel 2002 © afp

Varenne aveva disputato l'ultima gara il 28 settembre 2002, in Canada. A sette anni il fuoriclasse dei trottatori, figlio di Waikiki Beach e Ialmaz, si era piazzato secondo, a Montreal, nel Mondial Trot, dietro la francese Fan Idole. Era poi stato retrocesso all'ultimo posto per l'andatura. Un incidente che gli era capitato solo nella corsa di esordio, nel 1998.

Nato il 19 maggio 1995 nell'Allevamento di Zenzalino di Alessandro Viani con una genealogia unica - il padre era figlio di Speedy Somolli, da Speedy Crown e la madre figlia di Zebu, da Sharif di Iesolo - Varenne ha corso in carriera 72 gare vincendone 63, raccogliendo oltre sei milioni di euro in premi (primato assoluto davanti alla statunitense Moni Maker).

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