L'ultima corsa di Varenne: il record al contrario del 2002 (come all'esordio)

Varenne aveva disputato l'ultima gara il 28 settembre 2002, in Canada. A sette anni il fuoriclasse dei trottatori, figlio di Waikiki Beach e Ialmaz, si era piazzato secondo, a Montreal, nel Mondial Trot, dietro la francese Fan Idole. Era poi stato retrocesso all'ultimo posto per l'andatura. Un incidente che gli era capitato solo nella corsa di esordio, nel 1998.