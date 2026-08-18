Ciclismo: Roglic al via alla Vuelta, proverà a sfidare Pogacar

Lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna, al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il team Red Bull-Hansgrohe che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. "Il nostro primo obiettivo sarà vincere una tappa, e anche più di una, la classifica generale con Primoz, anche se dobbiamo essere pragmatici vista la sua preparazione molto diversa rispetto a quella pianificata", dichiara il ds, Sven Vanthourenhout Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio ma cercherà comunmque di mettersi in luce nella corsa che ha vinto in carriera ben quattro volte. Il problema, suo e degli altri concorrenti, è la presenza al via di Tadej Pogacar, che punta ad arricchire il suo palmarès vincendo per la prima volta la Vuelta.