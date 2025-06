Coventry a Roma per Coppa del Mondo di skate: "Entusiasta per la mia avventura al Cio"

"È una bellissima giornata di sport in un luogo fantastico con una vista bellissima. Una grande opportunità di promozione per i giovani e per questo sport. Tra qualche giorno prenderà il via questa mia nuova avventura al Cio: sono entusiasta". A sorpresa Kristy Coventry neo presidente del Cio (ufficialmente in carica dal prossimo 23 giugno) saluta gli atleti alla Coppa del Mondo di Skateboard a Roma. Una location particolare con la vista del Colosseo. Con lei il presidente uscente Bach, il n.1 della Federazione Italiana Sabatino Aracu e Franco Carraro, tra i candidati alla presidenza del Coni.