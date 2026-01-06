Logo SportMediaset

Courmayeur: torna Italia Polo Challenge, show internazionale su neve

06 Gen 2026 - 09:33

Dopo il successo della prima edizione, torna a Courmayeur Italia Polo Challenge, primo appuntamento del circuito 2026 di Snow Polo Arena, ideato e organizzato da The Chukker Company. Da mercoledì 7 a sabato 10 gennaio, si legge in una nota, la località ai piedi del Monte Bianco ospiterà quattro giorni di grande spettacolo sportivo sul campo sportivo di Entrèves. 

L'evento, supportato dal MASAF-Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dal Comune di Courmayeur e con il patrocinio della Federazione Italiana Sport Equestri, vedrà in campo sei squadre composte da tre giocatori ciascuna, secondo il format dell'Arena Polo. Le partite si disputeranno da giovedì a sabato a partire dalle 18.45, sotto le luci dell'impianto innevato. 

In gara 18 giocatori provenienti da sette Paesi - Italia, Francia, Argentina, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Svizzera - in rappresentanza dei team Ram, G.H. Royal & Golf, Schafhof E., Costa Smeralda, Fieracavalli e della squadra di casa. Le formazioni Costa Smeralda e Fieracavalli rappresentano inoltre altre due tappe del circuito Italia Polo Challenge, che nel 2026 farà tappa anche ad Arzachena e Verona. 

L'apertura ufficiale è in programma mercoledì 7 gennaio con la tradizionale sfilata inaugurale dei giocatori a cavallo: la parata partirà alle 18 da piazza Brocherel per raggiungere il Jardin de l'Ange, dove saranno presentate le squadre, alla presenza del sindaco Roberto Rota. L'ingresso alle partite sarà gratuito, così come l'accesso alla tribuna, mentre a bordo campo sarà allestita una lounge dedicata all'ospitalità e al pubblico. Sul piano tecnico, la tappa di Courmayeur si annuncia di alto livello grazie alla presenza di alcuni dei protagonisti più rappresentativi del polo internazionale. Tra questi l'argentino Alfredo Bigatti, handicap 9, considerato uno dei talenti più puri della disciplina. In evidenza anche due capitane: la tedesca Arlett Heinemann e la francese Emmanuelle Morandi. Per l'Italia scenderanno in campo Therence Cusmano, storico punto di riferimento della Nazionale e campione d'Europa 2021, Fabrizio Facello e Mattia Orsi, alla guida del team Costa Smeralda e vincitore del titolo di Piazza di Siena 2025. 

"Rispetto al polo tradizionale, che si gioca su campi di dimensioni maggiori e con squadre formate da quattro giocatori, l'arena polo si svolge su superfici più ridotte e con team composti da tre atleti", spiega Patricio Rattagan, giocatore argentino ideatore del circuito. Una scelta non casuale, ma pensata "per avvicinare sempre più persone a questo sport e renderlo maggiormente accessibile". A raccontare la 'vision' di Italia Polo Challenge è anche Adriano Motta, ceo e founder di Chukker Company: "Abbiamo pensato a un modello sportivo che, insieme ai partner dei territori coinvolti, svolga un ruolo centrale nella promozione non solo dello sport, ma anche dei luoghi che lo ospitano". 

