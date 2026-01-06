Courmayeur: torna Italia Polo Challenge, show internazionale su neve

L'apertura ufficiale è in programma mercoledì 7 gennaio con la tradizionale sfilata inaugurale dei giocatori a cavallo: la parata partirà alle 18 da piazza Brocherel per raggiungere il Jardin de l'Ange, dove saranno presentate le squadre, alla presenza del sindaco Roberto Rota. L'ingresso alle partite sarà gratuito, così come l'accesso alla tribuna, mentre a bordo campo sarà allestita una lounge dedicata all'ospitalità e al pubblico. Sul piano tecnico, la tappa di Courmayeur si annuncia di alto livello grazie alla presenza di alcuni dei protagonisti più rappresentativi del polo internazionale. Tra questi l'argentino Alfredo Bigatti, handicap 9, considerato uno dei talenti più puri della disciplina. In evidenza anche due capitane: la tedesca Arlett Heinemann e la francese Emmanuelle Morandi. Per l'Italia scenderanno in campo Therence Cusmano, storico punto di riferimento della Nazionale e campione d'Europa 2021, Fabrizio Facello e Mattia Orsi, alla guida del team Costa Smeralda e vincitore del titolo di Piazza di Siena 2025.