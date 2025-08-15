Coppa Davis: trofeo arriva a Ischia e a Procida tra il 20 e il 23 agosto

Nel cuore dell'estate il trofeo della Coppa Davis si farà ammirare in due isole ioniche del Golfo di Napoli, Ischia e Procida. Le amministrazioni comunali, in accordo con la Fitp Campania, per l'esposizione gratuita della famosissima Insalatiera d'argento hanno scelto due location entrambe famosissime nel mondo. A Ischia il trofeo mondiale vinto nel 2024 dall'Italia del tennis guidata di Jannik Sinner sarà esposto mercoledì 20 agosto dalle ore 16 alle ore 24 e giovedì 21 agosto dalle ore 8 alle ore 24, nei pressi della famosissima Piazzetta San Girolamo, nel cuore di Ischia Centro, in corso Vittoria Colonna, subito dopo l'info point del Comune di Ischia. A Procida, il trofeo della Coppa Davis arriverà e sarà esposto venerdì 22 agosto dalle ore 16 alle ore 21 e sabato 23 agosto dalle ore 10 alle ore 21, a Palazzo d'Avalos, uno dei luoghi più iconici dell'isola.