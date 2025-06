Coni, Zaia: "Buon lavoro a Buonfiglio, grazie a Malagò"

"Congratulazioni e un grande augurio di buon lavoro a Luciano Buonfiglio, eletto alla guida del Coni. La sua lunga carriera prima come atleta che ha gareggiato per i titoli internazionali più alti, comprese le Olimpiadi, e poi come dirigente che ha ricoperto anche la carica di vicepresidente del consiglio nazionale del Comitato per cinque anni è un lasciapassare per un impegno qualificato al vertice dello sport italiano". Lo afferma in una nota il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Sotto il suo mandato - ricorda Zaia - è già in calendario il grande appuntamento dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026; un momento storico per il quale avremo certamente occasioni di collaborazione e confronto per continuare a mettere in campo al meglio le nostre grandi capacità organizzative e le eccezionali doto agonistiche dei nostri Azzurri. Nel dare il benvenuto a Buonfiglio, porgo un saluto e un ringraziamento a Giovanni Malagò che dopo dodici anni lascia la presidenza del Coni e con il quale abbiamo coronato il sogno e raggiunto l'obiettivo - conclude - di restituire alle nostre Dolomiti, dopo settant'anni, la massima competizione di sport invernali".