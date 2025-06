Coni, Pancalli: "Appartengo a tutto lo sport, sogno comitato autonomo e indipendente"

"Non nascondo un po' di emozione - aggiunge Pancalli - non è un giorno qualsiasi e questo non è un luogo qualsiasi. Non avrei mai immaginato nella vita di trovarmi candidato ala presidenza del Coni. Non è un luogo qualsiasi, questo luogo intitolato a Giulio Onesti rappresenta tantissimo. Se questi prati, queste foresterie, potessero parlare racconterebbero le storie di migliaia di atlete ed atleti che hanno vissuto qui dentro. Con la loro determinazione e pensando ai risultati sportivi straordinari. Essere presidente del Coni significa tenere insieme un sistema vivo, fatto di uomini, donne, le loro storie, i loro volti, la passione e le idee, che devono trovare un momento di confronto e costruzione, tutti sappiamo che si lavora all'unisono con il solo obiettivo del bene del Coni di cui il nostro Paese va fiero. Soprattutto per quei valori culturali che lo sport ha. Siamo secondi soltanto al sindacato come rete associativa".