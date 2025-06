Presidenza Coni, via alle elezioni: otto i candidati in corsa per il dopo Malagò

Cominciato alle 10 il Consiglio Nazionale elettivo che porterà all'elezione del nuovo presidente del Coni e alla composizione della Giunta Nazionale. In corsa, per il dopo Malagò, ci sono otto candidati per la presidenza: Luciano Buonfiglio, Luca Pancalli, Franco Carraro, Duccio Bartalucci, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli e Giuseppe Macchiola. In avvio di consiglio sono discussi anche i ricorsi presentati da Ettore Thermes e Saimon Conti per essere ammessi alle elezioni. Il consiglio voterà in modo nominale e palese. Sono presenti 80 consiglieri nazionali sugli 81 votanti.