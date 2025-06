Atletica, Molinarolo quarta nell'asta donne della prima gara degli europei a squadre

Elisa Molinarolo ottiene un ottimo quarto posto, con la misura di 4.45, nel salto con l'asta valido quale gara inaugurale dei campionati europei a squadre iniziati oggi a Madrid all'interno del Palazzo Reale. Per l'azzurra chiamata solo negli ultimi giorni, in sostituzione della primatista nazionale Roberta Bruni infortunatasi nell'ultima Diamond League di Parigi venerdì scorso, 13 punti nella prima classifica parziale che vede in testa la Repubblica Ceca grazie al successo di Amalie Svabikova con 4.65, davanti a Ucraina e Svizzera, per cui certamente un inizio benaugurante per l'Italia visto che le principali avversarie per la vittoria finale del trofeo sono rimaste dietro. A conclusione della giornata prologo della manifestazione che vivrà il suo clou tra domani e domenica nello stadio Vallehermoso, nella salto con l'asta maschile scenderà in pedana Matteo Oliveri.