Wimbledon, Zeppieri entra nel tabellone: gli italiani sono 11

Ci sono volute tre ore e 20 minuti di lotta, e cinque set, ma alla fine ce l'ha fatta: Giulio Zeppieri giocherà per la prima volta nel tabellone principale di Wimbledon, per la sesta in uno Slam. Nel turno decisivo delle qualificazioni, disputate sui prati di Roehampton, il 23enne di Latina, n.353 del ranking, ha battuto 1-6 6-2 6-4 5-7 7-5 il cileno Cristian Garin, n.109 ATP. Salgono dunque ad 11 gli azzurri al via nel tabellone del singolare maschile: Zeppieri va infatti ad aggiungersi a Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Darderi, Bellucci, Nardi e Fognini. Domani il sorteggio.