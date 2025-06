Coni, A.Fontana: "Auguri Buonfiglio, ci incontreremo presto"

"Regione Lombardia augura buon lavoro e un sincero in bocca al lupo a Luciano Buonfiglio, nuovo presidente del Coni per il prossimo quadriennio". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Nell'attesa di incontrarlo al più presto, anche e soprattutto per condividere con lui idee, strategie e iniziative in vista delle Olimpiadi 2026, che vedranno proprio la Lombardia protagonista, ci congratuliamo per l'importante traguardo raggiunto - aggiunge il governatore -. Un sentito ringraziamento va, quindi, a Giovanni Malagò per la passione, la professionalità e il costante impegno che ha dedicato durante gli anni del suo mandato".