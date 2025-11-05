Golf, McIlroy guida i Play-Offs del DP World Tour ad Abu Dhabi

Dopo una lunga stagione di 40 tornei in giro per il mondo, il DP World Tour entra nella sua fase più elettrizzante: i Play-Offs. Dal 6 al 9 novembre, lo Yas Golf Links di Abu Dhabi ospita il primo dei due eventi finali, con i migliori 70 dell'ordine di merito pronti a contendersi i 9 milioni di dollari in palio. Tra loro anche gli azzurri Francesco Laporta e Andrea Pavan, chiamati a difendere i colori italiani in mezzo ai giganti. Nel field spiccano nomi illustri: Rory McIlroy, numero due del ranking mondiale e leader della Race to Dubai, guida una pattuglia di stelle europee composta da Fleetwood, Hatton, Fitzpatrick, Lowry, Aberg, MacIntyre e Hojgaard, reduci dal trionfo alla Ryder Cup di Bethpage. Assenti invece Rahm, Hovland, Straka, Wallace e Rose. McIlroy sogna di difendere il trono europeo per la settima volta e inseguire il record di Montgomerie. Intanto, sul fronte americano, Francesco Molinari torna protagonista sul PGA Tour. Il torinese sarà impegnato, sempre dal 6 al 9 novembre, nel World Wide Technology Championship di Los Cabos, in Messico, sul campo disegnato da Tiger Woods. In palio 6 milioni di dollari e punti preziosi per la FedEx Cup Fall.