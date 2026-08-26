Motomondiale, GP Misano: WRS firma gli eventi della Cattolica Ride Week

Roberta Frisoni – Assessora Regionale al Turismo-Sport e Commercio Regione Emilia-Romagna

"Per la prima volta, la Regione sostiene direttamente la Cattolica Ride Week e il programma di iniziative che accompagnerà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. L’obiettivo è valorizzare le opportunità che un grande evento sportivo può generare per il territorio. Il progetto del Comune di Cattolica va in questa direzione: porta la passione per il motociclismo fuori dal circuito, nelle piazze e nelle strade, creando occasioni di incontro con protagonisti delle due ruote, a partire da Nicolò Bulega, pilota romagnolo oggi in Superbike e prossimo all’approdo in MotoGP. Tra le proposte più interessanti ci sono gli itinerari in moto verso la Valconca e l’entroterra romagnolo: dalla spiaggia di Cattolica si sale curva dopo curva tra colline, borghi e panorami, vivendo il passaggio dalla costa all’entroterra come un’esperienza autentica, sportiva e turistica insieme. È un modo concreto per unire sport, paesaggio e comunità, rafforzando quel legame su cui stiamo investendo anche in chiave turistica. Il sostegno alla Ride Week si inserisce nel percorso che accompagnerà Cattolica verso il 2027, quando sarà Città Europea dello Sport: un’occasione per continuare a lavorare con il Comune e rafforzare lo sport come leva di promozione, attrattività e sviluppo del territorio".