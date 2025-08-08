Logo SportMediaset
Ciclismo: Vuelta Burgos, Caruso vince quarta tappa

08 Ago 2025 - 16:39

Fuga e vittoria in solitaria. Damiano Caruso ha conquistato la quarta tappa della Vuelta a Burgos con arrivo a Regumiel de la Serra. Il 38enne ragusano della Bahrain Victorious è andato all'attacco fin dalle prime battute di gara e si è liberato degli avversari nel finale con un assolo di circa 16 km. Si tratta del primo successo stagionale per l'atleta siciliano, l'ottavo in carriera dopo un digiuno di circa 3 anni e mezzo. Il portoghese Rui Costa vince lo sprint dei battuti davanti al connazionale Rui Oliveira. Alla vigilia dell'ultima tappa il francese Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale) resta al comando della classifica generale.

