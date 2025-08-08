Ciclismo: Soudal-Quick Step ingaggia olandese van Baarle, contratto fino al 2027

"Sono incredibilmente entusiasta di unirmi alla Soudal Quick-Step, una squadra che guardavo in tv da giovane, soprattutto ai tempi di Tom Boonen. Diventare membro del Wolfpack dal prossimo anno è un sogno che si avvera. Dall'esterno, dà l'impressione di essere un'unica, grande famiglia, e sono felice di farne parte. Il mio obiettivo è tornare al mio livello migliore per le Classiche e, si spera, lottare per la vittoria. Voglio anche aiutare il più possibile i ragazzi della classifica generale nei Grandi Giri e, perché no, puntare a una vittoria di tappa lì o nelle corse di una settimana, se ce ne sarà l'opportunità", ha dichiarato Dylan dopo la firma del contratto. "Siamo lieti che Dylan faccia parte del Wolfpack nel 2026 e nel 2027. È un corridore molto forte, come dimostrano non solo le sue vittorie nelle Classiche o nella cronometro, ma anche le sue prestazioni eccezionalmente solide nei Grandi Giri. Porterà molta esperienza alla squadra, siamo convinti farà la differenza nei momenti chiave di una gara e ci aiuterà a diventare più forti", ha aggiunto Jurgen Foré, ceo di Soudal Quick-Step.