Ciclismo, Red Bull-Bora-hansgrohe: rinnovi a lungo termine per Pellizzari e Finn

La Red Bull-Bora-hansgrohe guarda al futuro con i rinnovi di Florian Lipowitz, Giulio Pellizzari e Lorenzo Finn. Il team in una nota comunica di aver "prolungato anticipatamente i loro contratti, riaffermando il loro impegno a lungo termine con la squadra". Lipowitz, tedesco 25enne, si è piazzato terzo nell'ultimo Tour de France. Pellizzari nella sua prima stagione WorldTour ha completato due Grandi Giri vincendo una tappa alla Vuelta e piazzandosi sesto nella generale sia al Giro d'Italia che alla Vuelta di Spagna. Il 18enne Finn, all'inizio del suo percorso da professionista, si è laureato campione del mondo juniores e campione del mondo Under23: il suo ingresso nel World Tour è previsto per il 2027. "Lo sviluppo dei talenti fa parte del dna di questa squadra. Florian e Giulio non avevano neanche 20 anni quando li abbiamo scoperti, e oggi sono corridori che possono fare la differenza in qualsiasi grande Giro - ha dichiarato il Ceo di Red Bull-Bora-Hansgrohe Ralph Denk - Lorenzo è ancora più giovane e ha già vinto due titoli mondiali con noi. Questo trio rappresenta il nostro futuro, la nostra visione e il percorso che ci impegniamo a seguire".