Ciclismo, Red Bull-Bora: Evenepoel correrà il Tour, Pellizzari e Hindley al Giro

Remco Evenepoel disputerà il Tour de France, insieme a Florian Lipowitz, terzo l'anno scorso. Giulio Pellizzari e Jai Hindley si divideranno la leadership al Giro d'Italia, mentre Primoz Roglic cercherà il quinto acuto in carriera alla Vuelta di Spagna. La Red Bull-Bora-Hansgrohe in una nota ha svelato i programmi della squadra nei Grandi Giri in vista del 2026. "Primo, secondo, terzo: questo è stato lo score del team nei Grandi Giri nelle ultime due stagioni. Naturalmente vogliamo continuare in questa direzione - ha sottolineato Zak Dempster, Chief of Sports della squadra - Allo stesso tempo vogliamo vincere nei Grandi Giri e dimostrare uno stile di corsa entusiasmante che fa parte del nostro dna". Per quanto riguarda il programma di Evenepoel e Lipowitz, entrambi saranno presenti alla Volta Ciclista a Catalunya, mentre Evenepoel disputerà le classiche delle Ardenne in primavera, mentre Lipowitz correrà il Giro di Romandia. Nei piani primaverili di Roglic invece è prevista la Tirreno-Adriatico, il Giro dei Paesi Baschi e il Giro di Romandia.