Ciclismo, presentato il percorso del GranPiemonte: arrivo ad Acqui Terme

Svelato oggi il percorso del GranPiemonte presented by Crédit Agricole che celebra la sua 109/a edizione con un percorso movimentato e ricco di salite nervose, un profilo adatto agli attaccanti e a corridori dotati di spunto veloce capaci di difendersi in salita. 179 i chilometri in programma da Dogliani ad Acqui Terme, attraverso le colline delle Langhe e del Monferrato. Al via 20 squadre, di cui 13 UCI WorldTeams, per una sfida di alto livello tecnico e internazionale in quello che sarà l'ultimo step di avvicinamento prima dell'ultima Classica Monumento dell'anno, Il Lombardia, nonchè diciottesima prova del calendario della Coppa Italia delle Regioni. Al via tra gli altri anche Filippo Ganna reduce dall'argento a cronometro agli Europei in Francia.