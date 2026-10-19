Ciclismo, Pogacar guarda al 2027: obiettivo Mondiali, Tour e Vuelta

Tour, Mondiali e probabilmente la Vuelta. Sono gli obiettivi per la prossima stagione che Tadej Pogacar, atteso al rientro dopo il grave infortunio, ha rivelato nel corso di una conferenza stampa per una iniziativa di solidarietà in Slovenia. "Il desiderio per il prossimo anno sarebbero ovviamente i Mondiali, combinati con il Tour e la Vuelta. La Vuelta non è andata bene quest'anno... Anche se preferirei andare al Giro, la Vuelta dovrà essere spuntata prima o poi. Penso che questo sarà l'obiettivo il prossimo anno", spiega lo sloveno. Le dichiarazioni del campione, rilanciate dai media locali, sottolineano che c'è grande ottimismo sul recupero della forma fisica. "Siccome l'infortunio è stato piuttosto grave, ci ho messo un bel po' ad andare in bici: cinque settimane. Avevo iniziato ad allenarmi con l'idea di poter andare agli Europei, ma, a meno di due settimane, mi sono reso conto che non aveva senso correre perché se fossi caduto di nuovo, le conseguenze sarebbero potuto essere davvero gravi. E non ne valeva la pena", ha spiegato. Al Tour di Francia Pogacar cercherà il record di sei vittorie: la gara inizierà il 2 luglio a Edimburgo, con le prime tre tappe che attraverseranno il Regno Unito, e terminerà il 25 luglio a Parigi. Il Tour de France sarà presentato giovedì a Parigi.