Ciclismo, Pogacar guarda al 2027: obiettivo Mondiali, Tour e Vuelta

19 Ott 2026 - 13:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Tour, Mondiali e probabilmente la Vuelta. Sono gli obiettivi per la prossima stagione che Tadej Pogacar, atteso al rientro dopo il grave infortunio, ha rivelato nel corso di una conferenza stampa per una iniziativa di solidarietà in Slovenia. "Il desiderio per il prossimo anno sarebbero ovviamente i Mondiali, combinati con il Tour e la Vuelta. La Vuelta non è andata bene quest'anno... Anche se preferirei andare al Giro, la Vuelta dovrà essere spuntata prima o poi. Penso che questo sarà l'obiettivo il prossimo anno", spiega lo sloveno. Le dichiarazioni del campione, rilanciate dai media locali, sottolineano che c'è grande ottimismo sul recupero della forma fisica. "Siccome l'infortunio è stato piuttosto grave, ci ho messo un bel po' ad andare in bici: cinque settimane. Avevo iniziato ad allenarmi con l'idea di poter andare agli Europei, ma, a meno di due settimane, mi sono reso conto che non aveva senso correre perché se fossi caduto di nuovo, le conseguenze sarebbero potuto essere davvero gravi. E non ne valeva la pena", ha spiegato. Al Tour di Francia Pogacar cercherà il record di sei vittorie: la gara inizierà il 2 luglio a Edimburgo, con le prime tre tappe che attraverseranno il Regno Unito, e terminerà il 25 luglio a Parigi. Il Tour de France sarà presentato giovedì a Parigi.

Ultimi video

02:38
Gli inni prima dello scontro tra Houston Texans e Jacksonville Jaguars

Gli inni prima dello scontro tra Houston Texans e Jacksonville Jaguars

01:59
NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

01:44
Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

01:44
SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

01:53
SRV VOLLEY LA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile: Conegliano travolgente a punteggio pieno

03:03:53
Houston Texans-Jacksonville Jaguars: partita integrale

Houston Texans-Jacksonville Jaguars: partita integrale

01:14
Touchdown di Travis Hunter, Jaguars che diminuiscono le distanze

Touchdown di Travis Hunter, Jaguars che diminuiscono le distanze

01:32
Touchdown di Jawhar Jordan, Texans che aumentano le distanze

Touchdown di Jawhar Jordan, Texans che aumentano le distanze

01:22
I Jacksonville Jaguars riaprono la sfida

I Jacksonville Jaguars riaprono la sfida

01:09
Gli Houston Texans solidificano il vantaggio

Gli Houston Texans solidificano il vantaggio

01:33
Secondo touchdown per Moreau, Houston Texans in vantaggio

Secondo touchdown per Moreau, Houston Texans in vantaggio

03:10
Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

01:01
Touchdown di Foster Moreau, Houston Texans in vantaggio

Touchdown di Foster Moreau, Houston Texans in vantaggio

02:05
I Jacksonville Jaguars passano avanti nel punteggio

I Jacksonville Jaguars passano avanti nel punteggio

01:23
Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

Ka'imi Fairbairn porta gli Houston Texans alla vittoria

02:38
Gli inni prima dello scontro tra Houston Texans e Jacksonville Jaguars

Gli inni prima dello scontro tra Houston Texans e Jacksonville Jaguars

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

rbrecord

A 151,83 km/h su uno skateboard in posizione eretta: l'impresa di Diego Poncelet

Mai visto uno skateboard così veloce

Mai visto uno skateboard così veloce

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:15
Atletica: 14 specialità nel Golden Gala 2027, a Roma 100 metri show
13:12
Automobilismo, Monza ospita le Lamborghini Super Trofeo World Finals
13:03
Ciclismo, Pogacar guarda al 2027: obiettivo Mondiali, Tour e Vuelta
12:38
Volley: Mondiali 2027, definito l'elenco delle squadre qualificate
11:34
Khamenei: "Orgogliosi per vittoria lottatori Iran a Mondiale in Usa"