Automobilismo, Monza ospita le Lamborghini Super Trofeo World Finals

19 Ott 2026 - 13:12
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© Ufficio Stampa

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Per la prima volta nella sua storia, l’Autodromo Nazionale Monza ospita le Lamborghini World Finals. La 13ª edizione della manifestazione entrerà nel vivo nel fine settimana, ma a partire da domani le Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 scenderanno in pista nel Tempio della Velocità per i test collettivi.

Prima delle World Finals, Monza sarà teatro del sesto e ultimo appuntamento dei tre campionati continentali: Europa, Asia e Nord America. Un fine settimana particolarmente atteso, con diversi titoli ancora in palio e sfide che promettono di tenere alta l’attenzione fino all’ultima bandiera a scacchi.

Nel Lamborghini Super Trofeo Europa, la classe Pro si presenta con una situazione di grande equilibrio. A separare l’equipaggio di DL Racing formato da Kevin Gilardoni e Simone Iaquinta dal duo dell’Oregon Team composto da Patrik Fraboni e Silas Rytter c’è infatti un solo punto. Un margine minimo che rende decisivo l’ultimo round stagionale sul circuito brianzolo.

Anche nelle serie nordamericana e asiatica la corsa al titolo della classe Pro è ancora aperta, contribuendo ad accrescere l’attesa per l’appuntamento monzese. Per ciascuno dei tre campionati continentali sono previste due gare, entrambe sulla distanza di 45 minuti.

Il programma delle Lamborghini Super Trofeo World Finals proseguirà sabato 24 ottobre con le qualifiche, che determineranno gli schieramenti di partenza delle quattro gare conclusive. Le sfide, tutte della durata di 45 minuti, saranno suddivise in due prove per le classi Pro e Pro-Am e altre due dedicate alle classi Am e Lamborghini Cup.

L’accesso al circuito sarà libero, con il solo parcheggio a pagamento. Per entrare nel Paddock sarà invece necessario essere in possesso di un biglietto a tariffa zero, disponibile esclusivamente su TicketOne al link https://www.ticketone.it/artist/lamborghini. Per motivi di sicurezza, in caso di elevata affluenza, l’accesso al Paddock potrà essere contingentato.

Ad arricchire l’esperienza del pubblico sarà anche la Fan Zone, con area relax, food truck e area dedicata ai più piccoli. Domenica, dalle 12 alle 15, spazio anche alla musica con il DJ set, per accompagnare il pubblico durante la giornata conclusiva dell’evento.

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