Ciclismo: morto a 52 anni Stefano Casagranda

01 Ott 2025 - 22:23
Il mondo del ciclismo è in lutto: è morto dopo lunga malattia Stefano Casagranda, 52 anni, ciclista professionista dal 1996 al 2004. Lo riporta il portale news del quotidiano L'Adige. Nato a Borgo Valsugana nel 1973, aveva gareggiato per la MG Boys, la Riso Scotti, la Amica Chips, la Alessio e la Saeco, ottenendo vittorie prestigiose, come le tappe alla Parigi Nizza del 1996, al Giro del Trentino del 1998, sulle strade di casa, una della Vuelta Castilla y Leon nel 2000, una del Giro di Danimarca nel 2001 e una del Regio Tour nel 2002. Aveva parlato apertamente della sua lotta contro la malattia, così anche in un video girato con Lello Ferrara. Il Veloce Club Borgo A.S.D. lo saluta sui social: ""Grazie di tutto Champion, è stato un onore averti come Presidente".

22:23
