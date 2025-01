Ciclismo: morte Gianni Savio, il cordoglio di Adispro

Adispro piange la scomparsa di uno dei suoi membri, Gianni Savio, storico da direttore sportivo e Team Manager da 40 anni protagonista della scena ciclista nazionale e non. Il 'Principe' come lo chiamavano tutti, era noto per la sua conoscenza del ciclismo sudamericano che lo ha portato a guidare anche le nazionali di Colombia e Venezuela, oltre che a scoprire talenti di assoluto livello che hanno lasciato un segno importante nel ciclismo, non ultimo il vincitore di Giro e Tour, Egan Bernal. "Gianni è stato trai i membri più attivi della nostra associazione fino a qualche anno fa", racconta il presidente di Adispro Davide Goetz. "A livello personale ho sempre sentito il suo sostegno. Gianni aveva carisma, era un uomo che concettualizzava molto. Uno scambio di opinioni con lui non era mai banale. I suoi interventi nelle nostre riunioni non lasciavano mai indifferenti, avevano un sapore. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, la sua personalità e intelligenza mancherà a tutti noi. A nome di Adispro e di tutti gli associati, porgo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia", ha aggiunto.