Canottaggio, Mondiali: Italia d'oro nel quattro di coppia

L'Italia del canottaggio con il quattro di coppia ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali ad Amsterdam. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili partono bene anche se è la Germania a prendere il comando della finale dopo le prime palate. Ai 1300 la barca italiana incrementa il ritmo e porta a compimento il sorpasso ma i tedeschi si rifanno nuovamente sotto. Sette centesimi a favore dell'Italia ai 1500 ma ancora tutto da decidere. Chiumento, Panizza, Rambaldi e Gentili riservano le migliori energie, grande cuore ed eccezionale coesione per gli ultimi 250 metri. La Germania prova ad attaccarsi ma senza successo, gli azzurri si allontanano e si involano verso il gradino più alto del podio. Il secondo consecutivo - come ricorda la federazione sul suo sito internet - con Filippo che dall'alto starà esultando alla grande per i suoi compagni. Grandissimi Luca, Andrea, Luca e Giacomo.