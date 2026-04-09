Autista del Papa, Alonso ci riprova: a giugno Fernando potrebbe guidare la papamobile

Fernando Alonso autista... del Papa. La pazza idea non è nuova, come ha svelato nel corso di un'intervista a ‘La Radio Canaria’ Yago de la Cierva, e non è neanche del tutto tramontata... Il coordinatore del viaggio di Papa Benedetto XVI in Spagna nel 2011 per la Giornata Mondiale della Gioventù ha raccontato infatti che 14 anni fa propose il due volte campione di Formula 1 per guidare la papamobile, ma i vertici del Vaticano non erano d'accordo così il pilota si limitò a essere presente all’evento come semplice accompagnatore: "Durante quell'incontro del 2011, chiedemmo espressamente se Alonso potesse guidare la papamobile. Ma dall’altra parte rimasero indignati. Ci dissero che non era assolutamente possibile. Ho difeso quell'idea, ho detto: 'Penso che Fernando sappia guidare, il Papa non è in pericolo’, ma mi hanno spiegato che volevano un agente appartenente alla polizia nazionale".