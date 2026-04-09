Autista del Papa, Alonso ci riprova: a giugno Fernando potrebbe guidare la papamobile

Lo spagnolo era già stato proposto come autista di Papa Benedetto XVI nel 2011 e l'ipotesi fu respinta, ma stavolta...

09 Apr 2026 - 13:12
6. Fernando Alonso (Aston Martin): $26.5 milioni © Getty Images

6. Fernando Alonso (Aston Martin): $26.5 milioni © Getty Images

Fernando Alonso autista... del Papa. La pazza idea non è nuova, come ha svelato nel corso di un'intervista a ‘La Radio Canaria’ Yago de la Cierva, e non è neanche del tutto tramontata... Il coordinatore del viaggio di Papa Benedetto XVI in Spagna nel 2011 per la Giornata Mondiale della Gioventù ha raccontato infatti che 14 anni fa propose il due volte campione di Formula 1 per guidare la papamobile, ma i vertici del Vaticano non erano d'accordo così il pilota si limitò a essere presente all’evento come semplice accompagnatore: "Durante quell'incontro del 2011, chiedemmo espressamente se Alonso potesse guidare la papamobile. Ma dall’altra parte rimasero indignati. Ci dissero che non era assolutamente possibile. Ho difeso quell'idea, ho detto: 'Penso che Fernando sappia guidare, il Papa non è in pericolo’, ma mi hanno spiegato che volevano un agente appartenente alla polizia nazionale". 

L'idea però come si diceva non è del tutto tramontata e stando a quanto riporta il quotidiano Marca, Alonso potrebbe guidare l’auto del Pontefice la prossima estate, quando Papa Leone XIV visiterà la Spagna (dal 6 al 12 giugno): "Sperimenteremo diverse cose perché aggiungono sapore alla visita e hanno molto senso - si è limitato a commentare de la Cierva - La visita del Papa prevede grandi blocchi, che il Santo Padre deve decidere, ma in quei grandi blocchi ci saranno sorprese."

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