Inchiesta Equalize: pm, spionaggio su Jacobs pagato 10mila euro in contanti

A quest'ultimo, ingegnere informatico e hacker, sarebbe stato dato il compito di introdursi nei dispositivi informatici e nei cellulari di Jacobs, del suo allenatore Paolo Camossi e del suo nutrizionista Giacomo Spazzini per acquisire e analizzare le loro chat fra il 15 settembre 2020 e la fine di agosto 2021, subito dopo essere salito sul gradino più alto del podio nelle Olimpiadi giapponesi rinviate di un anno causa Covid. Pegoraro avrebbe consegnato a Di Iulio una "chiavetta Usb" contenente le "chat esfiltrate" poi girata, fra il settembre e l'ottobre 2021 in un luogo sconosciuto, a Carmine Gallo e da lui a Giacomo Tortu.