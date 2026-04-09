Arianna Fontana: "Spero che i calciatori ci prendano da ispirazione"

- "Non so cosa funziona o cosa non funziona nel calcio, non sta a me dire cosa bisogna fare. Spero che i giocatori riescano a vedere quello che facciamo noi e prendano d'ispirazione quello che noi facciamo". Così la campionessa azzurra di short track Arianna Fontana, dopo l'incontro di Papa Leone XIV con gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina rispondendo ai giornalisti in merito alla situazione del calcio italiano.