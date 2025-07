Ciclismo, il Giro della Toscana e il GP di Peccioli-Sabatini si presentano

Anche quest’anno gli sportivi della Toscana potranno ammirare e incitare tanti campioni italiani e stranieri del ciclismo professionistico nella seconda settimana di settembre. Infatti mercoledì 10 settembre è in programma il Giro della Toscana, con partenza e arrivo a Pontedera, mentre giovedì 11 ci sarà Il Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini. Le competizioni valide quali prove della Coppa Italia delle Regioni e Province Autonome si svolgeranno con regia organizzativa dell’Unione Ciclistica Pecciolese. Il presidente della Pecciolese, Luca Di Sandro, e tutti gli altri dirigenti intendono come sempre onorare il caro ricordo di Alfredo Martini, corridore professionista e in seguito storico ct dell’Italia. Giro della Toscana e Gran Premio di Peccioli-Coppa Sabatini 2025 saranno valide per la Challenge in memoria di Alfredo. Le due gare verranno presentate a media, autorità e sponsor giovedì 5 settembre (ore 18) a Palazzo Senza Tempo, nel cuore di Peccioli (Pisa). I percorsi, le numerose squadre partecipanti (ci sarà folta rappresentanza di teams World Tour) e altri aspetti organizzativi verranno svelati il 5 settembre. Nel 2024 il francese Clement Champoussin si è aggiudicato il Giro della Toscana, mentre l’elvetico Marc Hirschi è trionfatore delle ultime 2 edizioni della “Sabatini”.