Si sono entrambe qualificate ai quarti di finale dei mondiali di scherma in corso a Tbilisi le squadre azzurre di fioretto maschile e spada femminile. Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini hanno sconfitto Singapore col punteggio di 45-20 e ora affronteranno la Polonia per accedere alla zona medaglia. Un successo contro Hong Kong per 38-23 ha promosso le spadiste Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. L'avversaria dei quarti è l'Estonia.