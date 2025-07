Milano Centrale, "Senstation Summer 2025" si conclude con oltre 120.000 presenze

Dopo l’ottima partenza dello scorso anno, si conferma il bilancio positivo per Senstation Summer, la versione estiva di Senstation, il format di successo di Grandi Stazioni Retail. Nato in risposta all’avviso pubblico lanciato dal Comune di Milano per animare in maniera positiva Piazza Duca d’Aosta e in continuità con la mission di rigenerazione urbana e sociale di Grandi Stazioni Retail, il villaggio dello sport ha registrato anche quest’anno una grande partecipazione di pubblico con oltre 120.000 visitatori.