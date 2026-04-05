Sinner: "Scambierei un mio titolo per la qualificazione dell'Italia ai Mondiali"

La risposta del tennista di Sesto Pusteria è stata sicura: "Di certo è un momento difficile. Mi piacerebbe molto realizzare questo scambio. Molti ragazzi giovani non hanno mai visto l'Italia ai Mondiali. Anche io ero molto giovane l'ultima volta che la nazionale si è qualificata. Ora è il momento di cambiare un paio di cose e provare a tornare dove meritiamo e dove speriamo di essere. Anche se in questo caso ormai non possiamo più cambiare nulla".