Sinner: "Scambierei un mio titolo per la qualificazione dell'Italia ai Mondiali"

05 Apr 2026 - 18:33
© Getty Images

© Getty Images

"Incredibile. Ho fatto un sacco di interviste e ora vengono i francesi a chiedermi questo!". Così scherza Jannik Sinner al media day dell'Atp di Montecarlo, dopo la domanda di Eurosport Francia: "Scambieresti un tuo titolo per la qualificazione dell'Italia del calcio ai Mondiali?". 

La risposta del tennista di Sesto Pusteria è stata sicura: "Di certo è un momento difficile. Mi piacerebbe molto realizzare questo scambio. Molti ragazzi giovani non hanno mai visto l'Italia ai Mondiali. Anche io ero molto giovane l'ultima volta che la nazionale si è qualificata. Ora è il momento di cambiare un paio di cose e provare a tornare dove meritiamo e dove speriamo di essere. Anche se in questo caso ormai non possiamo più cambiare nulla".

tennis
sinner
atp montecarlo
italia
nazionale

Ultimi video

01:28
Da Sinner ai doppi

Da Sinner ai doppi

02:09:32
Finale CEV Challenge Cup: Powervolley Milano-Lindemans Aalst

Finale CEV Challenge Cup: Powervolley Milano-Lindemans Aalst

06:57
La Powervolley Milano vince la Challenge Cup: la cerimonia della premiazione

La Powervolley Milano vince la Challenge Cup: la cerimonia della premiazione

04:01
CEV Challenge Cup, al Lindemans Aalst la medaglia d'argento

CEV Challenge Cup, al Lindemans Aalst la medaglia d'argento

01:12
CEV Challenge Cup, Reggers riceve il titolo di MVP

CEV Challenge Cup, Reggers riceve il titolo di MVP

01:07
Reggers regala la Challenge Cup alla Powervolley Milano

Reggers regala la Challenge Cup alla Powervolley Milano

00:29
DICH LECLERC SU NAZIONALE 1/4 DICH

Leclerc: "Italia? Spero si riprendano ma non ho dubbi"

01:49
Non solo Inter e Milan

Powervolley per la storia

01:47
Il volley è su Mediaset

Il volley è su Mediaset

02:02
Kogasso ora è italiano

Kogasso ora è italiano

01:49
Pallavolo, fasi finali

Pallavolo, fasi finali

01:29
Jannik double sunshine

Double Sunshine per Sinner

00:18
MCH SINNER FESTA VAGNOZZI E CAHILL MCH

Festa con agguato per Sinner. Lo scherzo di Vagnozzi e Cahill

02:25
Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia

00:28
MCH HOLE-IN-ONE GOLF PHOENIX MCH

Il sogno di ogni golfista: hole-in-one

01:28
Da Sinner ai doppi

Da Sinner ai doppi

I più visti di Altri Sport

Le Miss dei cavalli colorano l'Ippodromo di Padova

Addio a Chuck Norris, l'uomo che faceva impazzire i social con i suoi meme

Il volley è su Mediaset

Il volley è su Mediaset

Reggers regala la Challenge Cup alla Powervolley Milano

Reggers regala la Challenge Cup alla Powervolley Milano

Spettacolo a Roma nel weekend del Pix Padel Italy X-perience

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:52
Fiandre, Pogacar e Evenepoel rischiano una multa per... un semaforo rosso
19:37
Atp Montecarlo, Arnaldi ripescato come lucky loser. Sfiderà Garin
18:33
Sinner: "Scambierei un mio titolo per la qualificazione dell'Italia ai Mondiali"
17:21
Tennis, Montecarlo: Arnaldi manca la qualificazione
15:18
Sinner in imbarazzo per la patente della moto: bocciato tre volte!