Sinner: "Scambierei un mio titolo per la qualificazione dell'Italia ai Mondiali"
© Getty Images
"Incredibile. Ho fatto un sacco di interviste e ora vengono i francesi a chiedermi questo!". Così scherza Jannik Sinner al media day dell'Atp di Montecarlo, dopo la domanda di Eurosport Francia: "Scambieresti un tuo titolo per la qualificazione dell'Italia del calcio ai Mondiali?".
La risposta del tennista di Sesto Pusteria è stata sicura: "Di certo è un momento difficile. Mi piacerebbe molto realizzare questo scambio. Molti ragazzi giovani non hanno mai visto l'Italia ai Mondiali. Anche io ero molto giovane l'ultima volta che la nazionale si è qualificata. Ora è il momento di cambiare un paio di cose e provare a tornare dove meritiamo e dove speriamo di essere. Anche se in questo caso ormai non possiamo più cambiare nulla".