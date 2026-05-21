Ciclismo, Giro d'Italia: Lego porta GiroLand a Milano

21 Mag 2026 - 20:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

LEGO Italia scende in pista per la prima volta al Giro d’Italia 2026 e invita famiglie e appassionati a scoprire le attività previste durante la tappa di Milano, in programma domenica 24 maggio.

All’interno di GiroLand, il villaggio ufficiale del Giro d’Italia, LEGO Italia sarà presente con un corner dedicato alla creatività dei mattoncini LEGO e al mondo del ciclismo. Qui sarà possibile scoprire il nuovo set LEGO Icons Bici da Corsa, il primo modello di bicicletta da strada della linea LEGO Icons, progettato per offrire un’esperienza di costruzione coinvolgente e fedele all’ingegneria di precisione delle biciclette moderne.

I visitatori potranno anche portarsi a casa una foto ricordo e incontrare la simpatica mascotte LEGO, e vivere così un pomeriggio divertente e stimolante per grandi e piccini, tra ciclisti in gara e tante emozioni.

GiroLand sarà aperto al pubblico dalle ore 13:00 alle 18:30 in Via Manin, Milano.

L’iniziativa milanese rappresenta un’occasione per scoprire la Corsa Rosa e celebrare il ciclismo in tutte le sue sfumature: un mix di sport, gioco e creatività che coinvolgerà bambini e adulti lungo le strade della città.

Ultimi video

13:51
CONF STAMPA SINNER 17/5 DICH

La conferenza stampa di Sinner dopo la vittoria di Roma

07:38
MCH ALLENAMENTO SINNER 22/5 MCH

Sinner lavora duro a Parigi: l'allenamento verso il Roland Garros

08:59
DICH OTO JACOBS PER SITO 22/5 DICH

Jacobs in esclusiva: "Il mio vero obiettivo è il Mondiale"

01:08
Germani: "Match da paura e combattuti: TAF 13 sarà uno spettacolo"

Germani: "Match da paura e combattuti: TAF 13 sarà uno spettacolo"

01:56
Lizzi: "Sono carichissimo. Momo, guarda che ho le mani pesanti..."

Lizzi: "Sono carichissimo. Momo, guarda che ho le mani pesanti..."

02:49
Kogasso: "Preparatevi a un nuovo 'Mamba Show'. E pure con l'inno italiano..."

Kogasso: "Preparatevi a un nuovo 'Mamba Show'. E pure con l'inno italiano..."

01:33
Elmaghraby: "Io sono il più forte d'Italia: Lizzi, stai attento..."

Elmaghraby: "Io sono il più forte d'Italia: Lizzi, stai attento..."

02:07
Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

01:16
Schinina: "Non temo Bologna. Rivincita? Stavolta ci sarà un finale diverso"

Schinina: "Non temo Bologna. Rivincita? Stavolta ci sarà un finale diverso"

00:34
Una serata di grande boxe è in arrivo sul 20

Una serata di grande boxe è in arrivo sul 20

01:16
Prima uscita di Jacobs

Prima uscita di Jacobs

03:00
Irma Testa, boxe e cuore

Irma Testa, boxe e cuore

02:23
Grande boxe su Mediaset

Spettacolo Boxe su Mediaset: arriva TAF 13"

00:52
MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

01:22
Strapotere Vingegaard

Strapotere Vingegaard

13:51
CONF STAMPA SINNER 17/5 DICH

La conferenza stampa di Sinner dopo la vittoria di Roma

I più visti di Altri Sport

ITW BINAGHI 17/5 DICH

Binaghi: "Mattarella che premia Sinner altamente simbolico"

MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

Strapotere Vingegaard

Strapotere Vingegaard

ITW PANATTA 17/5 DICH

Panatta: "Sinner quasi imbattibile"

Grande boxe su Mediaset

Spettacolo Boxe su Mediaset: arriva TAF 13"

CONF STAMPA SINNER 17/5 DICH

La conferenza stampa di Sinner dopo la vittoria di Roma

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:21
Basket, Eurolega, Real Madrid batte Valencia 105-90, finale contro l'Olympiakos
20:27
Basket, Eurolega: niente da fare per il Fenerbahce di Melli, l'Olympiakos vola in finale
19:48
Vela, Luna Rossa vince prime regate preliminari di Coppa America
Jannik Sinner agli Internazionali 2026
19:12
Roland Garros, Sinner: "Sui premi serve rispetto, valuteremo cosa fare"
17:24
Boxe: addio a Francesco De Piccoli, primo pugile italiano a conquistare un oro olimpico