Ciclismo, Giro d'Italia: Lego porta GiroLand a Milano

LEGO Italia scende in pista per la prima volta al Giro d’Italia 2026 e invita famiglie e appassionati a scoprire le attività previste durante la tappa di Milano, in programma domenica 24 maggio.
All’interno di GiroLand, il villaggio ufficiale del Giro d’Italia, LEGO Italia sarà presente con un corner dedicato alla creatività dei mattoncini LEGO e al mondo del ciclismo. Qui sarà possibile scoprire il nuovo set LEGO Icons Bici da Corsa, il primo modello di bicicletta da strada della linea LEGO Icons, progettato per offrire un’esperienza di costruzione coinvolgente e fedele all’ingegneria di precisione delle biciclette moderne.
I visitatori potranno anche portarsi a casa una foto ricordo e incontrare la simpatica mascotte LEGO, e vivere così un pomeriggio divertente e stimolante per grandi e piccini, tra ciclisti in gara e tante emozioni.
GiroLand sarà aperto al pubblico dalle ore 13:00 alle 18:30 in Via Manin, Milano.
L’iniziativa milanese rappresenta un’occasione per scoprire la Corsa Rosa e celebrare il ciclismo in tutte le sue sfumature: un mix di sport, gioco e creatività che coinvolgerà bambini e adulti lungo le strade della città.