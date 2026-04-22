Ciclismo, Freccia Vallone: Paul Seixas trionfa sul muro di Huy. È il più giovane di sempre

22 Apr 2026 - 16:41
© Getty Images

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Paul Seixas (Decathlon Team) ha vinto la Freccia Vallone. Sull'iconico Muro di Huy - 1400 metri al 9,8% di pendenza media, con punte del 26% - il francese ha preceduto nettamente Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) e Ben Tulett (Team Visma-Lease a Bike). A 19 anni è il più giovane di sempre a vincere la gara belga.
Per il classe 2006 è la settima vittoria stagionale. L'11 aprile aveva conquistato tre tappe e la classifica generale del Giro dei Paesi Baschi.

La gara - Dopo una serie di tentativi di attacco andati a vuoto, la fuga buona è partita a 188 chilometri dall'arrivo. Protagonisti sono stati il francese Alan Jousseaume (TotalEnergies) il belga Vincent Van Hemelen (Team Flanders – Baloise), i due olandesi Sjoerd Bax (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) e Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost), il campione di Norvegia Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e il ceco Jakob Otruba (Caja Rural). I sei avventurieri sono stati tenuti sempre sotto controllo dal gruppo, che non gli ha mai concesso più di tre minuti di vantaggio. Jousseaume e Van Hemelen hanno alzato bandiera bianca dopo i primi due passaggi sul Mur de Huy, mentre gli altri quattro sono stati riassorbiti dal plotone poco alla volta negli ultimi trenta chilometri. 
Trenta chilometri finali in cui il padrone del gruppo è stato il nervosismo. Una prima caduta in un tratto rettilineo a 20 chilometri dall'arrivo ha messo fuori causa Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), vincitore sul Muro di Huy nel 2020. Una manciata di chilometri più avanti una seconda caduta ha costretto a mettere il piede a terra, tra gli altri, a Diego Ulissi (XDS Astana Team). Ad approfittarne era stato Leknessund che aveva staccato i propri compagni di fuga, tornando ad accumulare una quarantina di secondi di vantaggio sul gruppo. Anche per il campione di Norvegia però non c'è stato nulla da fare ed è stato riassorbito a poco meno di sette chilometri dalla conclusione. Il gruppo ha attaccato l'ultimo passaggio sul Mur de Huy ad altissima velocità, con Seixas che è partito in progressione a duecento metri dall'arrivo precedendo nettamente Schmid e Tulett. Undicesimo Christian Scaroni (XDS Astana Team), migliore degli italiani.
"È una vittoria stupenda, se penso che un anno fa questa gara l'ho guardata in televisione", il commento di Seixas al traguardo. "Sul muro c'è stata una lotta feroce per prendere le posizioni di testa - ha proseguito il talento francese - devo ringraziare i miei compagni per avermi pilotato al meglio".

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