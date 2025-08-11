Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ciclismo femminile, dal 21 al 25 settembre il Giro Mediterraneo

11 Ago 2025 - 23:26

Tre frazioni, più di 352 chilometri da percorrere, tre gran premi della montagna e ventidue squadre al via, in rappresentanza di dodici nazioni provenienti da quattro diversi continenti. Sono i numeri del Giro Mediterraneo in Rosa, la gara internazionale di ciclismo femminile a tappe seconda per importanza nel nostro Paese solo al Giro d'Italia. La kermesse, organizzata dall'associazione Black Panthers e dal Gruppo Biesse, torna per la sua terza edizione dal 19 al 21 settembre. Fervono i preparativi per una competizione che precederà di pochissimi giorni i Mondiali di ciclismo su strada, in programma a Kigali (Ruanda). Sarà insomma l'occasione per tifosi e appassionati di vedere alcune delle più importanti promesse del pedale al femminile cimentarsi nella conquista della maglia amaranto (simbolo della leadership nella classifica generale), vessillo che nelle prime due edizioni è stata appannaggio prima dell'italiana Carlotta Cipressi (2023) e poi dell'irlandese Lara Gillespie (2024). L'edizione 2025 è tutta concentrata in Campania, con tre tappe che si annunciano spettacolari, grazie al disegno del percorso garantito dagli organizzatori, guidati nella direzione tecnica affidata a Salvatore Belardo, Giuseppe Rivolta e Francesco Vitiello, mentre la direzione di corsa è guidata da Angelo Letizia, con la presidenza onoraria di Giovanni Mazzarella. Fondamentale come sempre è l'attenzione delle istituzioni, a cominciare da Città Metropolitana e dai Comuni sedi di partenza e arrivo delle singole frazioni, come fondamentale è l'apporto degli sponsor. La presentazione delle squadre è in programma giovedì 18 settembre alle ore 18.30 a Cardito, nella zona di piazza Garibaldi. La prima tappa il giorno seguente, il 19 settembre, con partenza da Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento e arrivo a Visciano dopo oltre 120 km e un gran premio di seconda categoria a Monteforte posto a soli 19 km dal traguardo. Sabato 20 sarà la volta della Cardito-Frattamaggiore di quasi 113 km, prova che si snoderà in buona parte nel Casertano, dove sono previsti anche i due gpm della giornata, entrambi di terza categoria. A chiudere la kermesse, domenica 21 settembre, la Caivano-Caivano, sfida su un percorso di circa 10,9 km che le atlete dovranno completare undici volte (per complessivi 119 km). Quest'ultima tappa, destinata ad assegnare la vittoria finale e a consacrare le trionfatrici anche delle altre classifiche del Giro (Under 23-maglia bianca; classifica a punti-maglia blu; scalatrice-maglia verde; migliore italiana-maglia rossa), sarà dedicata al ricordo del compianto senatore Giacinto Russo, scomparso lo scorso 7 maggio e grande appassionato di sport, come presidente della Boys Caivanese e promotore della storica Coppa Caivano di ciclismo, che per l'occasione sarà ricordato dall'Usb Caivanese del presidente Pierino Magri. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

I più visti di Altri Sport

Debertolis in condizioni critiche in Cina dopo la gara a 43°: forse colpito da un malore

Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Sinner nella storia

Sinner nella storia

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

Panchine internazionali

Panchine internazionali

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:59
Orienteering: è morto Mattia Debertolis dopo il malore durante i World Games
23:26
Ciclismo femminile, dal 21 al 25 settembre il Giro Mediterraneo
23:16
Tennis, Cincinnati: Sabalenka batte Raducanu e vola agli ottavi
21:32
Tennis, Wta Cincinnati: vittoria all'esordio per Errani-Paolini
21:11
Moto GP, Gp Austria: due gomme posteriori Pirelli di sviluppo per Moto2