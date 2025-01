Ciclismo, Faustino Coppi: "Dopo 65 anni molti i ricordi di papà"

"Purtroppo è passato tanto tempo, ma fortunatamente molti sono i ricordi presenti, non solo qui a Castellania, ma anche nei dintorni". Sono le partole di Faustino Coppi, figlio insieme a Marina del Campionissimo, morto 65 anni fa, pronunciate durante le celebrazioni nel paese natale, nell'Alessandrino, con una messa nella chiesetta vicino al mausoleo con le spoglie del Campionissimo e del fratello Serse, sul Colle di San Biagio. "Avendolo perso da piccolo - ha proseguito Faustino - i miei non possono che essere i ricordi di un bambino per un papà buono e gentile, attento in tante cose. Molte sono quelle che mi ha insegnato, ovviamente, su tutte, a pedalare". Il paese natale di Coppi, ancora una volta, ha ospitato la consegna del premio giornalistico 'Welcome Castellania', alla 20/a edizione, ideato dal museo 'Casa Coppi'. Riconoscimenti per Guido Vaciago, direttore Tuttosport - che spese la metà del primo stipendio da giornalista per una fotografia con la firma di Coppi - e Maurizio Iappini del quotidiano La Stampa. Ambasciatori di Casa Coppi nel mondo', invece, Team Chiodini di Magenta (Milano), che da 43 anni organizza la pedalata sociale Magenta-Castellania, e Guido Repetto, presidente del gruppo Elah-Dufour-Novi, da qualche anno sponsor di Giro d'Italia e dal 2024 del Tour de France. Nel museo da oggi sono esposte le maglie Rosa e Gialla conquistate da Tadej Pogaçar lo scorso anno. Un'accoppiata che Coppi realizzò per primo nel 1949 e 1952. Solo per oggi presenti la 'Rosa' che Fausto conquistò nel 1952 e 'le mailot jaune' indossata per un giorno nella Grande Boucle dello stesso anno dal gregario Sandrino Carrea. Omaggio infine a Fausto Coppi, nel pomeriggio al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (Alessandria). Ospite d'onore di 'In ricordo di Fausto' Bruno Reverberi, ora a capo della Vf Group Bardiani - Csf Faizanè, il più longevo general manager italiano di team professionistici, da più di quarant'anni.