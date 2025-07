Ciclismo: Europei pista Jrs & U23, Italia chiude con 9 ori, 7 argenti e 6 bronzi

Dietro il successo azzurro non ci sono solo i numeri, ma segnali tecnici molto significativi. A partire dalla velocità, che si è dimostrata in crescita costante e strutturata. I due ori nel Team Sprint, sia maschile che femminile, indicano che il lavoro sul gruppo sta dando frutti concreti: non è più il singolo talento a trainare, ma un'intera squadra che cresce insieme. Particolarmente evidente nel settore femminile, che fino a pochi anni fa era praticamente inesistente - con Miriam Vece unica rappresentante stabile a livello internazionale. Ora, invece, arrivano riscontri da una base più ampia, come testimonia l'oro nel Keirin juniores di Siria Trevisan, ulteriore conferma di un movimento che sta decollando anche tra le ragazze. Sul fronte endurance, si conferma l'affidabilità e la profondità della scuola italiana. I quartetti sono saliti quasi tutti sul podio, a eccezione della formazione Under 23 femminile. Una costanza di rendimento che ha un peso specifico importante, soprattutto in ottica olimpica: la Madison, altra disciplina a cinque cerchi, ha regalato soddisfazioni e medaglie, a conferma di un'identità ben definita nel settore. Da sottolineare anche l'ottimo rendimento tra gli Under 23 di Davide Stella e Juan David Sierra, già protagonisti tra gli juniores e ora capaci di confermarsi anche nella categoria superiore. Entrambi hanno già maturato esperienze tra gli Elite e questa rassegna continentale ha rappresentato per loro un banco di prova prezioso in vista dei prossimi impegni internazionali. Una generazione che ha tutte le carte in regola per essere protagonista anche nei grandi appuntamenti internazionali dei prossimi anni, con lo sguardo rivolto a Los Angeles 2028.